Boşnaklar, STK ve dernekler tarafından oluşturulan Ahlak Gönüllüleri Platformu, en az 3 bin kişiyle Beyaz TV önünde toplanmaya karar verdi. En az 10 kişiyle 25 Ağustos'ta saat 21:00’da İstanbul Gayrettepe'de bulunan Beyaz TV önünde toplanmaya karar veren Boşnaklar ve Ahlak Gönüllüleri Platformu Rasim Ozan Kütahyalı için protesto eylemi düzenleyecek.

Ahlak Gönüllüleri Platformu Başkanı Bahri Sipahi'nin yayımladığı açıklama şu şekilde:

“AHLAK ÇOCUKLARIMIZA BIRAKACAĞIMIZ EN DEĞERLİ MİRASTIR” ilkesiyle yola çıkan Ahlak Gönüllüleri Platformu’nun sizin aracılığınızla Türk halkına bir çağrısı var!

2 yıl önce canlı yayında ülkemizin güzide toplumlarından Boşnaklara yönelik ahlak ölçülerini yerle bir eden sözler sarf eden Rasim Ozan Kütahyalı, büyük infiale neden olmuştu. Kütahyalı’yı 20 Kasım 2017’de kovan Beyaz TV yönetimi, 19 Ağustos 2019’da bu kez skandal bir karara imza attı ve “ahlaksızlık” yaptığı için kovduğu ismi hiçbir şey olmamışçasına ekranlara çıkardı.

Bu yapılan en az 2 yıl önceki olay kadar yaralayıcıdır, büyük bir skandaldır. Üstelik Kütahyalı’nın ettiği hakaret ile ilgili hakkında açılmış olan dava tamamlanmamışken Beyaz TV’nin bunu yapması toplum vicdanının asla kabul edemeyeceği bir tutumdur.

Türkiye’nin duyarlı sivil toplum örgütleri, Kütahyalı’nın ekrana çıkacağına yönelik aldığı duyumlar üzerine 19 Ağustos’tan 1 hafta önce harekete geçti ve 110 STK’nın imzasıyla tarihi bir bildiri yayınladı. Beyaz TV’nin Kütahyalı’yı ekranlara çıkarmasının bu millete açık hakaret olacağı belirtildiği ve bu yanlıştan dönülmesi çağrısı yapıldığı halde kanal yönetimi halkın sesine kulaklarını tıkadı.

O halde şimdi sesimizi daha gür çıkarma zamanı! Meselenin sadece Boşnakların meselesi olmadığını, bu ülkede ahlaklı bir yaşam sürmek için gayret gösteren herkesin meselesi olduğunu bütün muhataplarımıza gösterme zamanı!

Türkiye’nin birlik ve beraberliğini her şeyin önünde tutan tüm siyasi partilerin temsilcileriyle, sivil toplum hayatının değerli mensuplarıyla, kadınlarımızla, gençlerimizle, sporcularımızla, sanatçılarımızla, gazetecilerimizle ve “ahlak” kaygısı taşıyan herkesle geliyoruz.

Alija İzetbegoviç’in “savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir” sözünde belirttiği üzere biz Ahlak Gönüllüleri olarak ahlaksızlığa düşmanız. Ve düşmanımıza benzemediğimizi 25 Ağustos Pazar akşamı düzenleyeceğimiz protesto eylemiyle herkese ilan edeceğiz. Küfürden, hakaretten, taşkınlıktan uzak; ses getirecek bir protestonun nasıl olacağını evvela ahlaksızlara, sonrasında ülkemizin güzel insanlarına göstereceğiz.

Toplumun tüm kesimlerinden temsilcilerin bir araya gelerek oluşturduğu Ahlak Gönüllüleri Platformu, hiçbir spekülasyona fırsat vermeyecek kadar şeffaf bir oluşumdur. Bünyesinde ülkemizin birlik ve beraberliğini her şeyden üstün tutan tüm siyasi partilerin mensuplarını aynı masada buluşturacak kadar yerli ve milli, çocuklarımızın ahlaklı yarınlara emin adımlarla yürümesini hedefleyecek kadar duyarlıdır.

25 Ağustos Pazar saat 21:00’de Gayrettepe’de bulunan Beyaz TV binasının önünde buluşacak binlerce kişi, Türkiye tarihine tertemiz bir not düşmeye hazırlanıyor. Beyaz TV ahlaksızlığı ve reytingi ahlaka tercih ettiği biz orada olacağız ve kendilerini bu yanlıştan dönmeye davet edeceğiz.

İlgi göstermeniz ve sesimizin daha gür çıkmasına vesile olmanız dileğiyle siz değerli basın mensuplarını etkinliğimize bekliyoruz.

Saygılarımızla

*Bahri Sipahi*

*Ahlak Gönüllüleri Platformu Başkanı*