Spor Toto Süper Lig'de devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte takımlar yeni isimleri kadroya katmak için yoğun mesai harcıyor. Sezona Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde başlayan siyah - beyazlılar, kötü sonuçların ardından Fransız teknik adamla yollarını ayırmıştı.





ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ BAŞLADI

Ismael'in ardından göreve gelen Teknik Direktör Şenol Güneş, ikinci dönemine galibiyetle başladı. Deneyimli teknik adam siyah - beyazlıların başında çıktığı ilk maçında Ümraniyespor'u 5-2 ile geçmişti.





Ardından ligde üst üste iki deplasman maçına çıkan Beşiktaş , Galatasaray 'a 2-1 mağlup olurken, Gaziantep FK ile de 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş bu maçın ardından ligde çıktığı son üç maçtan galibiyetle ayrıldı.

ÖNCELİK ABOUBAKAR'DA

Devre arasında yapacağı takviyerle zirve yarışında iddialı konuma gelmek isteyen siyah - beyazlılar, Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst'un yerine Vincent Aboubakar'ı transfer etmek istiyor.

Kamerunlu golcüyle prensip anlaşmasına varan siyah - beyazlılar, Aboubakar ile Al Nassr arasındaki sorunların bir an önce çözülmesini bekliyor. Sözleşmenin feshedilmesiyle birlikte Beşiktaş, Aboubakar'a imza attıracak.





MENAJERİ BEŞİKTAŞ'I AÇIKLADI

Savunmaya da takviye yapmak isteyen Beşiktaş, kariyerine Rusya'nın Rostov takımında devam eden, Boşnak oyuncu Dennis Hadzikadunic'i takip ediyor. Oyuncunun menajeri Walid Fouar, Rus RB Sport'a yaptığı açıklamada, oyuncuyu isteyen kulüplerin arasında siyah - beyazlıların da olduğunu ifade etti.

Faour ayrıca, 24 yaşındaki oyuncuyu Schalke 04, Feyenoord ve Juventus'un da izlediğini aktardı.

HADZIKADUNIC'İN KARİYERİ

İsveç'in Malmö şehrinde dünyaya gelen Hadzikadunic, futbola da Malmö'nün altyapısında başladı. 2018 yılında Rostov'a 1 milyon Euro bedelle transfer olan başarılı oyuncu Rus ekibinin formasıyla tüm kulvarlarda 69 maça çıkarken, üç kez gol atma başarısı gösterdi. Hadizkadunic, Rostov formasıyla üç kez de asist yaptı.

Öte yandan Hadzikadunic, Bosna Hersek Milli Takımı'nın formasını da 19 kez giydi.