Ülke genelindeki toplam vaka sayısının yüzde 20'sine sahip olan kantonda, karantina uygulaması boyunca yalnızca mecburi durumlarda izin alınarak giriş-çıkışlar mümkün olacak.

Bosna Hersek ile Çin arasında geçen hafta imzalanan sağlık alanında iş birliği anlaşması kapsamında Çin'den gelecek tıbbi malzeme desteğinin ilk bölümü ülkeye ulaşırken, Rusya da ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ne (RS) yardım gönderdi.