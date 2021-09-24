Bosna Hersek Premier Ligi'nde Velez Mostar'ın, sahasında Borac'a 2-0 yenildiği mücadelenin 82. dakikasında ev sahibi ekibin taraftarları, maçın hakemi Sabrija Topalovic'in kararlarına tepki gösterdi. Hızını alamayan seyirciler, sahaya indi.

Karşılaşmanın sonunda ise hiç akla gelmeyecek inanılmaz bir olay yaşandı. Holigan grup, maçın hakemi Topalovic veiki yardımcısını taşıyan aracı seyir halindeyken ateşe vererek, kullanılmaz hale getirdi.

Hakemler ölümden son anda kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma açan emniyet yetkilileri, suçluların yakalanması için harekete geçti. Yaşananlar sırasında bir kişinin yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.







