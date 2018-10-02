Bosna-Hersek'in aday kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımımızın 11 Ekim Perşembe günü hazırlık maçında karşılaşacağı Bosna-Hersek'in Türkiye ve Kuzey İrlanda maçları aday kadrosu açıklandı.

02 Ekim 2018, Salı 12:34
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Süper Lig'de top koşturan BB Erzurumsporlu Ibrahim Sehic, Atiker Konyasporlu Deni Milosevic, Medipol Başakşehirli Riad Bajic ve Edin Visca da kadroda dahil edildi.

Bosna-Hersek Milli Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Ibrahim Sehic, Asmir Begovic, Vedran Kjosevski

Defans: Darko Todorovic, Ognjen Vranjes, Toni Sunjic, Ermin Bicakcic, Ervin Zukanovic, Eldar Civic, Bojan Nastic

Orta Saha: Muhamed Besic, Gojko Cimirot, Miralem Pjanic, Elvis Saric, Rade Krunic, Goran Zakaric, Haris Duljevic, Edin Visca, Sanjin Prcic, Deni Milosevic

Forvet: Edin Dzeko, Kenan Kodro, Riad Bajic

DHA


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