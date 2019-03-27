Bosna Hersek - Yunanistan maç sonucu: 2-2

Bosna Hersek ile Yunanistan,EURO 2020 Elemeleri J Grubu ikinci maçında Bilino Polje Stadı'nda karşı karşıya geldiler.

Ev sahibi Bosna, 10. dakikada Edin Visca ve 15. dakikada Miralem Pjanic'in ayağından bulduğu gollerle 2-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamayı başaramadı.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Kostas Fortunis, 64. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi. Skoru belirleyen isim ise 85'de Bosna ağlarını sarsa Kolovos oldu. 2-2 biten maçın ardından iki ekip de puanını 4'e çıkarttı. İkinci maçlar sonunda Yunanistan, 3 sırayı kaptı. Bosna Hersek ise 4. sırada yer aldı.

Erzurumspor forması giyen İbrahim Sehic ve Başakşehirli Edin Visca, karşılaşmada 90 dakikada sahada kaldılar. Takımının ilk golünü kaydeden Visca, golün ardından büyük sevinç yaşadı. Konyaspor'da forma giyen Deni Milosevic ise 80. dakikada Duljevic'in yerine oyuna girdi.

Grupta oynanan diğer maçlarda Finlandiya, Ermenistan'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Grubun favorisi ise Liechtenstein'ı 6-0 yenerek rahat bir galibiyet aldı.