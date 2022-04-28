Bosna-Hersek Millî Takımı, Ivaylo Petev'in yerine teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Geçmişteki başarılı süreçlerin etkisiyle Hırvat teknik direktörlere yönelen Bosna-Hersek'te millî takım için ilk aday Beşiktaş 'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic...

Reprezentacija'nın haberine göre Bosna-Hersek Futbol Federasyonu, 2008'de millî takımı yeniden ayağa kaldıran teknik adam Miroslav Blazevic gibi Hırvat hocalara yönelmiş durumda. Bu noktada iki adayın ismi öne çıkarılmakta. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü ve uzun süre ismi Fenerbahçe ile anılan Slaven Bilic'in yanı sıra Niko Kovac isminin de gündeme geldiği belirtiliyor.

Son olarak Beijing Gouan'dan ayrıldıktan sonra boşta olan Slaven Bilic, geçmiş dönemde Hırvatistan Millî Takımı'nın yakaladığı çıkışta önemli rol oynamıştı.