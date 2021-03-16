Bosna Hersek Futbol Federasyonu Başkanlığına Vico Zeljkovic seçildi

Başkent Saraybosna’da yapılan seçimli genel kurulda, gelecek 4 yıl boyunca federasyonu yönetecek isimler belirlendi. Zeljkovic, 59 delegenin katıldığı oylamada, 57 oy alarak futbol federasyonunun yeni başkanı oldu. Sırp kökenli Zeljkovic’in yardımcılıklarını ise Hırvat kökenli İvan Beus ile Bosna Hersek kökenli İrfan Duric yapacak.

Oylamanın ardından delegelere hitap eden Zeljkovic, federasyon başkanlığına seçilmenin kendisi için hem büyük bir onur hem de büyük bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Genel kurulda ayrıca, FSBİH bünyesindeki icra kurulu, hukuk kurulu, disiplin komisyonu, itiraz komisyonu ve lisans komisyonunun üyeleri de belirlendi.

Son 8 yıldır federasyon başkanlığını Bosna Hersek kökenli Elvedin Begic yürütüyordu. (AA)