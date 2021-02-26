Futbol 11'er kişilik takımdan oluşur ve iki takım arasında oynanır. Oyunun asıl amacı rakip takıma gol atmaktır. Futbolun kendine özgü belli başlı kuralları mevcuttur. Maç bir hakem tarafından yönetilir. Maçın hakimiyeti ve sorumluluğu maç oynanan anda hakeme aittir. Maçta futbolcular temsil ettikleri takımın formasını giyerler. Her futbolcunun görevi farklıdır. Yalnızca kaleciler farklı forma giyer. Bunun nedeni oyuncuların kaleciyi kolayca fark etmesi içindir.

Bosman kararları 1995 tarihli Avrupa Adalet Divanı kararıdır. Bu karar futbol sektöründe köklü değişikliklere sebep olmuştur. Bu kararla Avrupa Birliği vatandaşı olma koşulu ile birlikte yabancı oyuncu alımı sınırı kaldırılmıştır.

Futbolda bosman kuralları nedir?

Bosman kuralları ile futbolda bazı sınırlamalar kaldırılmıştır. Bosman kuralları ile futbol oyuncularının anlaşma sona erdiğinde bonservis bedeli ödemeden başka bir takıma transferi mümkündür. Bosman kuralları sayesinde tüm spor dalları birer ekonomik sektör olarak değerlendirilmiş ve futbol oyuncuları işçilerin serbest dolaşımı hakkına tabi olarak işçi haklarına sahip olmuştur. Bosman kuralları futbolda büyük değişikliğe sebep olması ile birlikte futbolcular tarafından olumlu durum olarak karşılanmıştır.

Jean Marc Bosman kimdir? Bosman kuralının hikayesi

Bosman kuralları adını Belçika'nın RFC takımında forma giyen Jean Marc Bosman adlı oyuncudan almıştır. Oyuncunun başka bir takıma transferi konusunda sorun yaşaması üzerine bu sorunu yargıya taşıması ve mahkemenin lehine sonuçlanması ile kurallar oluşturulmuştur. Bosman kuralları Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşı olan futbolcuların yine Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerdeki takımlara bonservis bedeli ödemeden transferinin yapılmasına olanak sağlamıştır.

Bosman kuralları futbolcuların hakkını koruyan ve futbolcuların lehine olan kurallardır. Bosman kurallarının uygulanabilmesi için futbolcunun takımı ile arasındaki sözleşme süresinin sona ermesi gerekmektedir.

Bosman kuralları olarak kabul edilen kararlar sayesinde Avrupa Birliği ya da Avrupa Ekonomik alanında resmi olarak faaliyet gösteren kulüplerin sözleşmeli futbolcularının sözleşme bitimine 6 ay kala başka bir kulüple herhangi bir sorun yaşamadan bir sonraki sezon için sözleşme imzalama ve karara varma konusunda fayda sağlamıştır. Bu zaman diliminde futbolcu faaliyet gösterdiği başka bir kulüp dışındaki kulüpler ile görüşme ehliyetine ve ön sözleşme konusunda anlaşmaya varması avantajına sahip olmaktadır.