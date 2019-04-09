Boskovic: Sezonu bir kupayla daha bitirmek istiyoruz

Spora karate ile başlayan ardından voleybolda sayısız başarılara imza atan Eczacıbaşı VitrA’nın Sırp pasörü Tijana Boskovic, “Ligdeki hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sezonu bir kupayla daha bitirmek istiyoruz. Buna inancımız yüksek” dedi.

2018 CEV Kupası’nda ‘En Değerli Oyuncu’ ile ‘En İyi Kadın Voleybolcu’, 2018 Dünya Şampiyonası'nda da ‘En Değerli Oyuncu’ ödüllerini alan ve 22 yaşında kariyerini emin adımlarla tırmanan Eczacıbaşı VitrA’nın Sırp pasörü Tijana Boskovic, İhlas Haber Ajansı’na voleyboldan özel hayatına kadar birçok konuda özel açıklamalarda bulundu. CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Imoco Volley’e karşı altın setle kaybedip veda etmelerine üzüldüklerini söyleyen Boskovic, “Ama bakarsanız ligde güzel bir sezon geçiriyoruz. Sadece bir yenilgimiz var. Yarı finalde Galatasaray ile karşılaşacağız. Şampiyonlar Ligi'nde maalesef yarı finali garantilemedik. Ama bizim için zor bir sezon olacağını biliyorduk. Türkiye Kupası haftası da bizim için zor geçti ama güzel tamamladık. Ligde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu sezonu bir kupayla daha sezonu bitirmek istiyoruz. İnancımız yüksek. Sezonun da sonunda en mutlu olacağımız yerde bitireceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

“Daha fazlasını elde etmek istiyorum”

Spor kariyerine karate yaparak başladığını belirten Boskovic, “Çocukken karate yaptım. Ama bana çok uygun olmadığı anladıktan sonra voleybola döndüm ve kariyerimi bu yönde şekillendirdim. 22 yaşındaki bir sporcu için kariyerimde çok şey yaşadım. Bundan sonrası benim için daha önemli. Umarım bundan daha fazlasını ortaya koyabilirim kariyerimde. İnsanın hayatında her zaman geliştirmeye açık noktalar vardır. Ben de daha çok çalışıp, daha fazlasını elde etmeyi istiyorum. Voleybolda önümde çok fazla zaman olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Galatasaray haberlerini duymadım”

Solak bir oyuncu olmasının kendisine bir avantaj sağlayıp sağlamadığının farkında olmadığını söyleyen başarılı oyuncu, “Ben kendi açımdan baktığım zaman solak olmanın bir farkını anlayamıyorum ama birçok insan solak olmanın blokçu karşısında büyük bir avantaj olduğunu söylüyor” dedi.

Boskovic, Galatasaray'a transfer olacağı yönünde çıkan iddialara ise, “Böyle bir şey duymadım” yanıtını verdi.

“Favori yemeğim mercimek çorbası ve bulgur pilavı”

Eczacıbaşı’nda 2 yıl daha mücadele edecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Boskovic, “Geçen sene kulübümle sözleşmemi uzattım. Bu sezon hariç 2 sezon daha Eczacıbaşı’nın sporcusu olacağım. Önümüzdeki sezon farklı farklı kulvarlarda yarışacağız. Oralarda elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışacağız” dedi.

Başarılı sporcu, Türkiye’yi ve İstanbul’u çok sevdiğini belirterek, “Türkiye’yi çok seviyorum. Uzun süredir burada yaşıyorum. Çok güzel insanlarla tanışma fırsatı buldum. Türk yemekleri de ayrı bir güzel. Mercimek çorbası ve bulgur pilavı favori yemeklerimin arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.

Boskovic, röportaj sonunda taraftarlara Türkçe seslenerek, “Merhaba, herkesi maça bekliyoruz. Şampiyon Eczacıbaşı tabii ki” dedi.

İHA