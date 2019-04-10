Borussia Mönchengladbach’ı Marco Rose çalıştıracak

Borussia Mönchengladbach’tan yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonundan itibaren Alman teknik adam Marco Rose’un, takımın yeni teknik direktörü olacağı belirtildi.

Kulüp menajeri Max Eberl, son 6 sezondur Avusturya’nın Salzburg takımında görev alan Rose’un bu süreçte olağanüstü bir başarı ortaya koyduğunu ve gelecek sezondan itibaren Borussia Mönchengladbach’ı çalıştıracak olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Alman ekibi, teknik direktör Dieter Hecking’in sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı aldığını geçen hafta duyurmuştu.

42 yaşındaki Marco Rose, 2013-2014 sezonundan itibaren Salzburg’un alt yapı takımlarında teknik direktörlük yapmasının ardından, 2017-2018 sezonunda A takımı çalıştırmaya başlamış, ilk yılında lig şampiyonluğu ve UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale kalma başarısı göstermişti.

AA