Almanya Bundesliga'nın yeniden başlamasına artık sayılı günler kaldı... Seyircisiz oynanacak maçlar öncesi takımlar antrenmanlarına devam ediyor.. Onlardan biri de Borussıa Mönchengladbach...

Mönchengladbach yönetimi, oyuncuların kendilerini yalnız hissetmemeleri için elinden gelen herşeyi yapıyor...

Corona virüs salgını nedeniyle stada gidemeyen kombine bilet sahiplerinin, yönetime gönderdiği fotoğraflarla yapılan taraftar maketleri, antrenmanda da oyuncuları yalnız bırakmadı...

Maçlar başladığında, tribünlerin tamamı gerçek taraftar boyutlarındaki maketlerle doldurulacak. 13 Mart'ta durdurulan Bundeslıga ise 16 Mayıs'ta yeniden başlayacak.

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