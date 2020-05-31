Borussia Mönchengladbach - Union Berlin (CANLI)
Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia Mönchengladbach, evinde Union Berlin’i ağırlıyor. Mönchengladbach mücadeleden 3 puanla ayrılarak, Şampiyonlar Ligi şanslarını son haftalara taşımayı hedefliyor. Borussia Mönchengladbach - Union Berlin maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Bayer Leverkusen'in kazandığı haftada Şampiyonlar Ligi potasında kalmak için hata yapma lüksü olmayan Borussia Mönchengladbach, Union Berlin'i konuk ediyor. Son iki Bundesliga maçını kazanamayan Mönchengladbach, evinde kazanıp kötü gidişatı durdurmak istiyor. Marco Rose'un ekibi 53 puanla 5. sırada yer alıyor. Yunus Mallı'nın formasını giydiği Berlin ise 31 puanla 13. basamakta bulunuyor. Berlin, güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Union Berlin 2-0 kazanmıştı.
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Borussia Mönchengladbach - Union Berlin hangi kanalda?
Borussia Park'ta oynanan mücadele TSİ 16:30'da başladı. S Sport 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Borussia Mönchengladbach - Union Berlin ilk 11'ler:
Borussia Mönchengladbach: Sommer, Herrmann, Thuram, Stindl, Plea, Lainer, Hofmann, Bensebaini, Ginter, Elvedi, Neuhaus
Union Berlin: Gikiewicz, Friedrich, Schlotterbeck, Subotic, Trimmel, Lenz, Promel, Gentner, Ingvartsen, Andersson, Bulter