UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında Shakhtar Donetsk ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi. Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yönettiği maçta Gladbach fırtınası esti. Shakhtar Donetsk'i darmadağın eden Alman ekibi, sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Marco Rose'un ekibine 3 puanı getiren goller; Alassane Plea (3), Bondar (KK), Bensebaini ve Stindl'dan geldi. Bu sonucun ardından 5 puana yükselen Mönchengladbach, liderlik koltuğunu Ukrayna ekibinden devraldı.

Yaptığı hat-trickle Gladbach'ı sırtlayan Alassane Plea, geceye damga vuran isim oldu.

İlk hafta Real Madrid'i deplasmanda 3-2 mağlup ederek adından söz ettiren Shakhtar ise 4 puanda kaldı, ilk mağlubiyetini şok bir skorla aldı.