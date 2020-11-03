Borussia Mönchengladbach, Shakhtar Donetsk'i darmadağın etti!
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında Shakhtar Donetsk'e konuk olan Borussia Mönchengladbach, deplasmanda şov yaptı. Rakibini darmadağın eden ve sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrılan Alman ekibi, puanını 5'e yükseltti. İlk hafta Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Shakhtar ise 4 puanda kaldı, liderlik koltuğunu rakibine devretti. 90 dakikaya damga vuran isim Shakhtar ağlarını 3 kez sarsan Gladbach'ın Fransız golcüsü Alassane Plea oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında Shakhtar Donetsk ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi. Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yönettiği maçta Gladbach fırtınası esti. Shakhtar Donetsk'i darmadağın eden Alman ekibi, sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Marco Rose'un ekibine 3 puanı getiren goller; Alassane Plea (3), Bondar (KK), Bensebaini ve Stindl'dan geldi. Bu sonucun ardından 5 puana yükselen Mönchengladbach, liderlik koltuğunu Ukrayna ekibinden devraldı.
Yaptığı hat-trickle Gladbach'ı sırtlayan Alassane Plea, geceye damga vuran isim oldu.
İlk hafta Real Madrid'i deplasmanda 3-2 mağlup ederek adından söz ettiren Shakhtar ise 4 puanda kaldı, ilk mağlubiyetini şok bir skorla aldı.