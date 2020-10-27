Borussia Mönchengladbach - Real Madrid (CANLI)

Borussia Mönchengladbach ile Real Madrid Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta maçında Almanya'da karşı karşıya geliyor. İlk maçta Shakhtar Donetsk'e şok bir skorla mağlup olan Real Madrid ilk galibiyetini almak istiyor. Deplasmanda oynadığı ilk maçta Salzburg ile berabere kalan Borussia Mönchengladbach da dev rakibi karşısında 3 puan peşinde. Borussia Park'ta oynanan ve TSİ 23:00'te başlayan karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Maçın canlı skor takibi ve detaylar haberimizde.

Borussia Mönchengladbach - Real Madrid ilk 11'ler...

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Elvedi, Ginter, Bensebaini, Neuhaus, Kramer, Thuram, Stindl, Hofmann, Plea

Real Madrid: Courtois, Lucas Vazquez, Ramos, Varane, Mendy, Valverde, Casemiro, Kroos, Vinicius, Asensio, Benzema