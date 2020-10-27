Borussia Mönchengladbach - Real Madrid (CANLI)
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 2. hafta maçında Real Madrid ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geliyor. İlk maçta şok bir yenilgi alan Real Madrid, rakibi karşısında galibiyet arıyor. Inter ile berabere kalan Alman ekibi ise 3 puanı hanesine yazdırmanın peşinde. Borussia Mönchengladbach - Real Madrid maçının canlı skor takibi haberimizde.
Borussia Mönchengladbach ile Real Madrid Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta maçında Almanya'da karşı karşıya geliyor. İlk maçta Shakhtar Donetsk'e şok bir skorla mağlup olan Real Madrid ilk galibiyetini almak istiyor. Deplasmanda oynadığı ilk maçta Salzburg ile berabere kalan Borussia Mönchengladbach da dev rakibi karşısında 3 puan peşinde. Borussia Park'ta oynanan ve TSİ 23:00'te başlayan karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Maçın canlı skor takibi ve detaylar haberimizde.
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Borussia Mönchengladbach - Real Madrid ilk 11'ler...
Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Elvedi, Ginter, Bensebaini, Neuhaus, Kramer, Thuram, Stindl, Hofmann, Plea
Real Madrid: Courtois, Lucas Vazquez, Ramos, Varane, Mendy, Valverde, Casemiro, Kroos, Vinicius, Asensio, Benzema