Alman ekibi Borussia Dortmund, rekortmen golcüsü Norveçli Erling Haaland'ın yanına bir golcü daha eklemek adına transfer çalışmalarına başlarken gündemdeki isimlerin başında Trabzonspor formasıyla harikalar yaratan Alexander Sörloth geliyor. Dortmund'un Leipzig'i deplasmanda mağlup ettiği maçın ardından konuşan teknik direktör Lucien Favre, Haaland'ın henüz 19 yaşında olmasından dolayı zaman zaman yorgun düşebildiğini ve bu yükü tek başına kaldırmasının zor olabileceğini belirtti. Favre'nin sözleri sonrası Dortmund'un forvet transferine yönelik iddialar yeniden gündeme geldi.

Geile Tore'nin haberine göre Alman ekibi, Bundesliga'da forma giyen Werder Bremen'den Milot Rashica ve Mainz'dan Jean-Philippe Mateta ile ilgilense de önceliğin İngiltere'ye verildiği belirtilmekte.

Dortmund, İngiltere pazarında çalışmalarını sürdürürken gündemdeki isimlerden biri Newcastle United'dan Joelinton. Fakat oyuncu için Newcastle'ın 1 sene önce 44 milyon Euro ödemiş olması bu transferin çok kolay olmayacağını gösterir nitelikte.

En güçlü aday Sörloth

Listedeki en güçlü aday olarak ise bonservisi Crystal Palace'ta bulunan Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth gösteriliyor. Bonservisi Crystal Palace'ta olsa da Trabzonspor'un satın alma opsiyonuna sahip olduğu Sörloth için Alman ekibinin Karadeniz temsilcisinin kapısını çalması gerekebilir.

Trabzonspor formasıyla Türkiye'de ilk sezonunu geçiren 24 yaşındaki forvet, şu ana kadar çıktığı 41 resmi karşılaşmada 27 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Bunun yanı sıra Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de 5 maça çıkan Sörloth, 4 gol atmayı başardı.

Norveç'in başarılı isimlerinden Sörloth, Dortmund'un transfer hamlesi sonuca ulaşırsa milli takımdan arkadaşı Erling Haaland ile birlikte Bundesliga'da forma giyebilir.