Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Avrupa futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen RB Salzburg'un genç golcüsü Karim Adeyemi'nin transferinde son aşamaya geldi.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Borussia Dortmund, Karim Adeyemi transferi üzerinde çalışıyor. Alman ekibi genç futbolcuyla uzun vadeli bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varırken, Salzburg ile bonservis görüşmelerini sürdürüyor.

Transfer açıklaması

RB Salzburg'dan Stephan Reiter ise futbolcunun transferi ile alakalı olarak, "Süreç devam ediyor ve doğru yoldayız" sözlerini dile getirdi.

Haaland'ın yerine Adeyemi

Borussia Dortmund'da, Avrupa devlerinin transfer listesinde ilk sırada yer alan Norveçli golcü Erling Haaland'ın sezon sonu takımdan ayrılması da gündemde. Alman ekip olası Haaland ayrılığı sonrasında oluşacak golcü boşluğunu Adeyemi'nin transferi ile doldurabilir.

RB Salzburg ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki Karim Adeyemi, bu sezon 38 maçta forma giyerken 20 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.



