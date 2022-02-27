Rusya'nın Ukrayna'yı işgale girişmesinin ardından Bundeliga ekibi Schalke 04'ün sponsoru olan Rus şirketi Gazprom'un logosunu formasından çıkarttığını açıklamıştı. Borussia Dortmund'dan Schalke'ye destek ve yardımda bulunma çağırısı geldi.

Watzke'den Schalke için yardım çağrısı

Dün gece ZDF'de yayınlanan Sportstudio programına konuşan Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, "Schalke'nin sponsorluk konusunda gösterdiği hassasiyet beni çok rahatlattı. Umarım bu tutum devam eder. Schalke Alman futbol kültürünün temel direklerinden biri. Yeni seçilen yönetimin net bir duruş sergilemesi ve bu sponsorluğu sonuçlandırabileceğinin bir kanıtı. Eğer bu da Almanya'daki diğer kulüplerin bu durumdan makul bir şekilde çıkabilmeleri için dayanışmalarını gerektiriyorsa, bunu nasıl yapabileceğimizi tartışmalıyız" sözleriyle Schalke'ye yardım edilebileceğinin işaretlerini verdi.

Peter Peters: Rus takımlarının organizasyonlardan ihraç edilmeli

Programda canlı yayın konuğu olarak katılan ve 1994-2020 yılları arasında Schalke finans direktörlüğü yapan ve şu anda Almanya Futbol Federasyonu başkanlığı seçiminde aday olan ayrıca FIFA, UEFA ve DFL'de önemli görevlerde bulunan Peter Peters de Schalke'nin kararının çok yerinde olduğunun altını çizdi. Kulübün Gazprom ile 15 yıl önce yaptığı sponsorluk anlaşmasında önemli payı bulunan Peters, Rusya'nın işgal saldırısının kabul edilemez olduğunu ve tüm Rus takımlarının organizasyonlardan ihraç edilmesi gerektiğini ifade etti.

Schalke'nin 200 milyon Euro'dan fazla borcu var

2020/21 sezonunda Bundesliga'dan düşen Schalke, yayın gelirlerinin ve pandemi nedeniyle de tribün gelirlerinin çok azalması nedeniyle en büyük geliri Gazprom ile olan sponsorluk anlaşmasından elde ediyordu. Gazprom 2. Lig için kulüple anlaşması olmadığı halde Schalke'yi uzun yılların işbirliğinin ardından yolda bırakmayacağını açıklamış ve sponsorluğu sürdürme kararı almıştı. 200 Milyon Euro'dan fazla borcu olan Almanya'nın köklü kulübünü şimdi ekonomik olarak daha güç günler bekliyor. (Ajansspor)