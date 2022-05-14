Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Ligin 34. haftasında Manchester City ile anlaşan ve son kez Dortmund formasıyla Signal Iduna Park'ta sahaya çıkan Norveçli yıldız Erling Haaland'a düzenlenen törenle veda etti.

Borussia Dortmund yöneticileri tarafından 'Teşekkürler Erling' yazılı bir pankart ve çiçek takdim edilen Haaland, taraftarların alkışlarına da karşılıksız kalmadı. Yıldız futbolcu tribünlere giderek taraftarları son kez selamladı.

2020 yılında Salzburg'dan Borussia Dortmund'a transfer olan Haaland, Almanya ekibiyle çıktığı 88 maçta 85 gol ve 23 asistlik performans gösterdi.

Michael Zorc'a özel koreografi

Borussia Dortmund taraftarları aynı zamanda 1978 yılından kulübün içerisinde yer alan sportif direktör Michael Zorc'a özel bir koreografi ile veda etti. Uzun yıllardır Alman kulübünde görev yapan Michael Zorc'un ise bu görüntülerin ardından gözyaşları nı tutmakta zorlandığı görüntülendi.

Ayrılan bir isim de Marcel Schmelzer

Borussia Dortmund'da yaşanan bir ayrılık da Marcel Schmelzer'in futbolu bırakması. 2005 yılında U19 takımından bu yana Dortmund forması giyen 34 yaşındaki sol bek Alman ekibi ile son maçına çıkarken, takım arkadaşları ve taraftarlar Schmelzer'e alkışlarla veda etti.







