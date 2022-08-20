Premier Lig devi Manchester United'dan ayrılmayı planlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takıma transfer olmak isteyen Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

Mirror'da yer alan habere göre Portekizli yıldızın ismi son zamanlarda Borussia Dortmund ile anılırken Alman ekibinin CEO'su Hans-Joachim Watzke iddialara yönelik açıklamalarda bulundu.

"Kesinlikle büyüleyici bir fikir ama..."

Watzke, taraflar arasında bir temasın olmadığını belirterek şu sözlerle haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi: "Onu bir futbolcu olarak çok beğeniyorum, Cristiano Ronaldo'yu Signal Iduna Park'ta oynarken görmek, kesinlikle büyüleyici bir fikir. Ancak taraflar arasında herhangi bir temas yok. O yüzden bundan sonra bu konuyu konuşmayı bırakmalıyız."

Avrupa devleri ile anıldı

Manchester United'dan ayrılacağına yönelik haberlerin gündeme gelmesinin ardından Ronaldo'nun ismi Bayern Münih, Chelsea, Atletico Madrid ve Sporting gibi Avrupa ekipleri ile anılmış ancak hiçbir kulüpten Portekizli yıldıza yönelik bir transfer hamlesi gerçekleşmemişti.

Manchester United kalmasını istiyor

Ronaldo'nun isteğine rağmen Manchester United, yıldız isimle yolları ayırmayı düşünmüyor ve 2022-23 sezonunda kadrolarının önemli bir parçası olacağına inanıyor.

Sessizliğini bozuyor

Kendisi hakkında çıkan haberlere tepki gösteren Portekizli yıldız geçtiğimiz gün bir röportajda her şeyi anlatacağını şu sözlerle belirtti: "Birkaç hafta içinde bir röportaj vereceğim ve herkes, her şeyi öğrenecek. Medya sadece yalan söylüyor. Son birkaç ayda hakkımda yaptıkları 100 haberden sadece 5'i doğru. Bunun nasıl bir şey olduğunu hayal edin!"

Sezon öncesi sorunlar

Kırmızı Şeytanlar'ın Tayland ve Avustralya'da gerçekleştirilen sezon öncesi kamplarına ailevi sebepler ile katılmayan ve takımdan ayrılmak istediği ileri sürülen Portekizli yıldız, takımının Premier Lig'de son oynadığı Brentford maçına ilk 11'de başlamıştı.

Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan Manchester United'a geri dönen 37 yaşındaki futbolcunun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ronaldo, geride bıraktığımız sezon 39 maçta 24 gol ve 3 asistlik performansa imza atmıştı.



