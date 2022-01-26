Genç oyuncunun menajeri kulüpteki geleceğine dair endişe verici açıklamalarda bulundu.

Youssoufa Moukoko'nun menajeri Patrick Williams, 17 yaşındaki genç yıldız adayının kariyerine Borussia Dortmund formasıyla devam etmesinin henüz kesinleşmediğini söyledi.

Alman basınına yaptığı açıklamada Moukoko'ya birçok Avrupa kulübünün yakından ilgilendiğini de belirtti.

Bundesliga'da Borussia Dortmund ile ilk maçına 16 yıl 1 günlükken çıkan Moukoko, lig tarihinde forma giyen en genç oyuncu olmuştu.

Moukoko bu sezon Bundesliga'da 7 maçta forma şansı bulurken 1 asist katkısı yaptı.