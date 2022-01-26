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Borussia Dortmund'da sözleşme krizi

Golcüsü Erling Haaland ile yeni bir sözleşme konusunda henüz sonuç alamayan Borussia Dortmund'da yeni kriz bir diğer genç oyuncusu Youssoufa Moukoko ile yaşıyor.

26 Ocak 2022, Çarşamba 01:25 Son Güncelleme:
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Borussia Dortmund'da sözleşme krizi

Genç oyuncunun menajeri kulüpteki geleceğine dair endişe verici açıklamalarda bulundu.

Youssoufa Moukoko'nun menajeri Patrick Williams, 17 yaşındaki genç yıldız adayının kariyerine Borussia Dortmund formasıyla devam etmesinin henüz kesinleşmediğini söyledi.

Alman basınına yaptığı açıklamada Moukoko'ya birçok Avrupa kulübünün yakından ilgilendiğini de belirtti.

Bundesliga'da Borussia Dortmund ile ilk maçına 16 yıl 1 günlükken çıkan Moukoko, lig tarihinde forma giyen en genç oyuncu olmuştu.

Moukoko bu sezon Bundesliga'da 7 maçta forma şansı bulurken 1 asist katkısı yaptı.

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