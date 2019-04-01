Borussia Dortmund’da Achraf Hakimi şoku!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund’da forma giyen Faslı futbolcu Achraf Hakimi sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı.

01 Nisan 2019, Pazartesi 15:19
- A +
Borussia Dortmund’da Achraf Hakimi şoku!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund’da forma giyen Faslı futbolcu Achraf Hakimi sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Borussia Dortmund’un hafta sonu Wolfsburg’u 2-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan Hakimi’nin ayağında kırık tespit edildiği belirtildi.

Faslı oyuncunun Madrid’de ameliyat edileceği ifade edilen açıklamada, Hakimi’nin sezon sonuna kadar forma giyemeyeceği kaydedildi.

Real Madrid’den kiralanan Hakimi, Wolfsburg’a karşı oynanan maçta 49. dakikada Abdou Diallo yerine oyuna girmiş, 74. dakikada sakatlığı sebebiyle oyundan alınmıştı.

Lider Borussia Dortmund, 6 Nisan Cumartesi günü en yakın takipçisi Bayern Münih ile karşılaşacak.

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.