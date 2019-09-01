Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 3. haftasında Union Berlin’in konuğu oldu. Union Berlin’in 22. dakikada Marius Bülter’in attığı golle 1-0 öne geçtiği maçta, Borussia Dortmund rakibine 25. dakikada Paco Alcacer ile cevap verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan başkent ekibi, 50. dakikada Bülter ve 75. dakikada Sebastian Andersson’ın golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Bundesliga’da şampiyonluğun favorileri arasında gösterilen Borussia Dortmund bu sezon ilk yenilgisini alarak 6 puanda kaldı.

İlk kez bu sezon Bundesliga’da mücadele eden ve ilk galibiyetini alan Union Berlin ise puanını 4’e çıkardı.



