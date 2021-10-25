Adı son dönemde sık sık transfer dedikoduları ile anılan Erling Haaland'dan Dortmund'a kötü haber. Öne sürülen iddialara göre yıldız golcü, 2021'in sonuna kadar forma giyemeyebilir.

Bild'de yer alan habere göre Erling Haaland'ın sakatlığı tahmin edilenden daha uzun sürebilir. Haaland ailesine yakınlığı ile bilinen eski futbolcu Jan Aage Fjörtoft, golcü ismin bu yıl sonuna kadar başka maça çıkamayabileceğini dile getirdi.

Dortmund'un ise yıldız futbolcunun sakatlığı ile ilgili resmi bir açıklaması bulunmuyor. Yalnızca teknik direktör Marco Rose, Norveçli yıldızın durumu hakkında, birkaç hafta forma giyemeyeceğini dile getirmişti.

Golcü futbolcunun en erken antrenmanlara başlamasının 6 haftayı bulabileceği aktarılanlar arasında yer alıyor.

Beşiktaş karşısında forma giymeyebilir

Eğer iddialar gerçek ise golcü yıldız Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'nde 7 Aralık tarihinde Beşiktaş ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Haaland, bu sezon Dortmund forması ile çıktığı 10 maçta 13 gol ve 4 asistlik performans göstermiş durumda.