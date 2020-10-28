Borussia Dortmund - Zenit (CANLI SKOR)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. F Grubu'nda ikinci hafta maçında Borussia Dortmund ile Zenit 3 puan için kozlarını paylaşıyor. İlk maçta Lazio'ya 3-1 kaybeden Dortmund, Zenit'i devirip sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Club Brugge'a kaybeden Zenit ise zorlu deplasmanda puan peşinde. Ev sahibinde koronavirüs testi pozitif çıkan Emre Can ile sakatlıkları bulunan Schulz, Schmelzer ve Zagadou kritik maçı kaçıran isimler. Zenit'te ise tek eksik sakatlığı devam eden Malcom.

Borussia Dortmund - Zenit maçı hangi, kanalda?

Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşma TSİ 23.00'te başladı. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers'in düdük çaldığı 90 dakika beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

Borussia Dortmund - Zenit ilk 11'ler:

Borussia Dortmund: Bürki, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Witsel, Sancho, Reus, Reyna, Haaland

Zenit: Kerzhakov, Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos, Wendel, Barrios, Kuzyaev, Erokhin, Driussi, Dzyuba