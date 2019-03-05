Borussia Dortmund - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta? (İLK 11'LER)

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale çıkacak ilk takımlar bu akşam belli olacak. Tottenham, ilk maçta sahasında 3-0 yendiği Borussia Dortmund’la kozlarını bu kez Almanya’da paylaşacak. Peki, Borussia Dortmund - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

05 Mart 2019, Salı 00:29 Son Güncelleme:
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Borussia Dortmund - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta? (İLK 11'LER)

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Tottenham'ı ağırlayacak. Tottenham, ilk maçta sahasında 3-0 yendiği Borussia Dortmund’la kozlarını bu kez Almanya’da paylaşacak. Mücadele öncesi Tottenham, Premier Lig’de bekleneni verememesine rağmen Devler Ligi’ndeki bu avantajlı skoru koruyup, 2011’den sonra bir kez daha son 8 takım arasına kalmak istiyor.

Borussia Dortmund - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Signal Iduna Park'ta oynanacak karşılaşma TSİ 23:00'te başlayacak. Mücadele, beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

Borussia Dortmund: Burki, Wolf, Akanji, Weigl, Diallo, Gotze, Witsel, Sancho, Reus, Guerreiro, Alcacer

Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Davies, Winks, Sissoko, Eriksen, Son, Harry Kane

İki takımda da cezalı oyuncu bulunmazken, kadrosunda Ömer Toprak’ı bulunduran Dortmund’da Piszczek ile Pulisic, Tottenham’da ise Dier, Dele Alli, Winks’in son durumları henüz netlik kazanmadı. Bundan önceki 3 maçı Tottenham, 2 maçı Dortmund kazandı.

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