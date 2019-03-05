Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Tottenham'ı ağırlayacak. Tottenham, ilk maçta sahasında 3-0 yendiği Borussia Dortmund’la kozlarını bu kez Almanya’da paylaşacak. Mücadele öncesi Tottenham, Premier Lig’de bekleneni verememesine rağmen Devler Ligi’ndeki bu avantajlı skoru koruyup, 2011’den sonra bir kez daha son 8 takım arasına kalmak istiyor.

Borussia Dortmund - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Signal Iduna Park'ta oynanacak karşılaşma TSİ 23:00'te başlayacak. Mücadele, beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Borussia Dortmund: Bürki, Hakimi, Akanji, Diallo, Guerreiro, Delaney, Witsel, Gözte, Reus, Sancho, Alcacer

Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Sissoko, Dier, Winks, Eriksen, Son, Kane

İki takımda da cezalı oyuncu bulunmazken, kadrosunda Ömer Toprak’ı bulunduran Dortmund’da Piszczek ile Pulisic, Tottenham’da ise Dier, Dele Alli, Winks’in son durumları henüz netlik kazanmadı. Bundan önceki 3 maçı Tottenham, 2 maçı Dortmund kazandı.