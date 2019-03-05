Borussia Dortmund - Tottenham (CANLI)

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Tottenham, ilk maçta sahasında 3-0 yendiği Borussia Dortmund’la kozlarını bu kez Almanya’da paylaşıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

05 Mart 2019, Salı 22:59 Son Güncelleme:
- A +
Borussia Dortmund - Tottenham (CANLI)

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Tottenham'ı ağırlıyor. Tottenham, ilk maçta sahasında 3-0 yendiği Borussia Dortmund’la kozlarını bu kez Almanya’da paylaşıyor. Mücadele öncesi Tottenham, Premier Lig’de bekleneni verememesine rağmen Devler Ligi’ndeki bu avantajlı skoru koruyup, 2011’den sonra bir kez daha son 8 takım arasına kalmak istiyor. TSİ 23:00'te başlayan mücadele, beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanıyor.

MAÇ BAŞLADI

Tottenham maçı öncesinde Borussia Dortmund taraftarından müthiş koreografi

Tottenham, 49. dakikada Kane'in ayağından bulduğu golle Signal İduna Park'ta 1-0 öne geçti.

İlk 11'ler

Borussia Dortmund: Burki, Wolf, Akanji, Weigl, Diallo, Gotze, Witsel, Sancho, Reus, Guerreiro, Alcacer

Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Davies, Winks, Sissoko, Eriksen, Son, Harry Kane


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.