Borussia Dortmund - Tottenham (CANLI)

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Tottenham'ı ağırlıyor. Tottenham, ilk maçta sahasında 3-0 yendiği Borussia Dortmund’la kozlarını bu kez Almanya’da paylaşıyor. Mücadele öncesi Tottenham, Premier Lig’de bekleneni verememesine rağmen Devler Ligi’ndeki bu avantajlı skoru koruyup, 2011’den sonra bir kez daha son 8 takım arasına kalmak istiyor. TSİ 23:00'te başlayan mücadele, beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanıyor.

MAÇ BAŞLADI

Tottenham maçı öncesinde Borussia Dortmund taraftarından müthiş koreografi

Tottenham, 49. dakikada Kane'in ayağından bulduğu golle Signal İduna Park'ta 1-0 öne geçti.

İlk 11'ler

Borussia Dortmund: Burki, Wolf, Akanji, Weigl, Diallo, Gotze, Witsel, Sancho, Reus, Guerreiro, Alcacer

Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Davies, Winks, Sissoko, Eriksen, Son, Harry Kane



