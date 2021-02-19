Futbol kültürü olarak oldukça ilerde olan Almanya'nın futbol ligi de oldukça ilgi çekmektedir. Ligde yer alan takımların hepsi çok iyi mücadele etmektedir. Bundesliga'nın en meşhur takımlarından birisi ise Borussia Dortmund takımıdır. Her sezon şampiyonluk parolası ile lige başlayan Dortmund takımı maçlarını ise muhteşem bir statta oynamaktadır.

Borussia Dortmund Stadı'nın adı nedir?

Almanya'nın ünlü takımlarından birisi olan Borussia Dortmund takımının sahip olduğu stadın adı Signal Iduna Park stadyumudur. Dünyanın en geniş stadyumlarından birisi olarak Dortmund takımına ev sahipliği yapmaktadır. Stadın bulunduğu yer ise Almanya'nın Dortmund şehridir. Geniş kapasitesi ile dikkat çeken stadın yıllık geliri yaklaşık olarak 5.00 Milyon Euro’dur. Stadın inşaat yılı ise 1974 tarihidir. Zaman zaman tadilat yapılan stadyumda en son büyük tadilat ise 2005 yılında yapılmıştır.

Borussia Dortmund Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Borussia Dortmund takımının kullanmış olduğu Signal Iduna Park stadyumunun kapasitesi 81.365 kişi alacak kadardır. Statta yer alan loca sayısı ise 18 tanedir. UEFA standartlarına göre değerlendirildiğinde Signal Iduna Park stadı beş yıldız almıştır. Yani her türlü imkanı olan ve geniş bir kapasiteye sahip olan beş yıldızlı bir stattır.

Borussia Dortmund takımı ev sahibi olarak çıkacağı maçları Signal Iduna Park stadında oynamaktadır. Dortmund'un sahip olduğu bu statta lig ve kupa maçları oynanmaktadır. Sıgnal Iduna Park stadyumu Dortmund gibi üst düzey bir takıma yakışan muhteşem bir stattır.