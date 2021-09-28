UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı yaşanıyor. C Grubu'na Borussia Dortmund mağlubiyeti ile başlayan temsilcimiz Beşiktaş , 2. maçında Ajax ile karşı karşılacak. Gruptaki diğer maç ise Borussia Dortmund ile Sporting Lizbon arasında oynanacak. 3 puanı bulunan Dortmund, averajla 2. sırada. Evinde Ajax'a 5-1 kaybeden Sporting ise puansız son sırada. Dortmund, 2'de 2 yapmayı, Sporting ise Ajax hezimetini unutturmayı hedefliyor.

Borussia Dortmund-Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund-Sporting Lizbon maçını Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Bugün TSİ 22.00'de başlayacak ve dijital yayın platformu Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Borussia Dortmund-Sporting Lizbon muhtemel 11'ler:

Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Pongracic, Akanji, Hummels, Guerreiro, Dahoud, Bellingham, Witsel, Malen, Moukoko

Sporting Lizbon: Adan, Neto, Feddal, Coates, Matheus, Palhinha, Porro, Vinagre, Sarabia, Santos, Paulinho

Erling Haaland'ın durumu maç saatinde belli olacak

Borussia Dortmund'da zorlu maç öncesi eksik oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Emre Can, Schmelzer, Bauza, Zagadau, Reyna, Tigges, Brandt ve Coulibaly sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacaklar. Erling Haaland, Marco Reus ve Julian Brandt’ın durumu ise maç saatinde belli olacak. Sporting Lizbon'da ise Pedro Gonçalves ile Gonçalo Inacio'nun sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak isimler.







