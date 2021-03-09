UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Borussia Dortmund, sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan ilk maç Dortmund'un 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Dortmund'a avajlı skoru getiren goller Erling Haaland (2) ve Mahmoud Dahoud'dan geldi. Sevilla'nın sayıları ise Suso ve Luuk de Jong'dan geldi. Alman ekibi, avantajlı skoru kullanarak turlamaya çalışacak. Evinde yıkılan İspanyol temsilcisi ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

Karşılaşmayı FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Borussia Dortmund - Sevilla maçı canlı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund - Sevilla maçı TSİ 23.00'te başlayacak. beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve detaylar haberimizde olacak.

Borussia Dortmund - Sevilla muhtemel 11'ler:

Borussia Dortmund: Hitz, Morey, Emre Can, Hummels, Guerreiro, Delaney, Bellingham, Dahoud, Reus, Hazard, Haaland

Sevilla: Bounou, Navas, Kounde, Carlos, Acuna, Jordan, Fernando, Rakitic, Suso, En-Nesyri, Ocampos

Ev sahibi takımda Axel Witsel, Akanji ve Marcel Schmelzer sakatlıkları nedeniyle kadroda olamayacaklar. Sevilla'da ise Kounde, Aleix Vidal ve Bounou sakatlıklarından dolayı zorlu maçta görev alamayacaklar.