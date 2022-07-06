Borussia Dortmund, Sebastien Haller transferini resmen açıkladı

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Erling Haaland'ın Manchester City'ye transferi sonrası yeni golcüsünü buldu. Alman ekibi, Ajax'tan Sebastien Haller'i 34.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan duyuruda 28 yaşındaki futbolcu ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Golcü futbolcu Alman ekibinde 9 numaralı formayı giyecek.

Bonservisi

Dortmund transferin ekonomik detaylarına değinmezken Ajax, 31 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varıldığını ve bu bedelin 34.5 milyon Euro'ya kadar çıkabileceğini açıkladı.

Fildişi Sahilli futbolcu geçtiğimiz sezon Hollanda ekibiyle 42 maçta görev yaparken, 34 gol ve 9 asistlik performansa imza atmıştı.

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