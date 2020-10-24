Borussia Dortmund - Schalke 04 (CANLI)

4 maçta 9 puan toplayan ve Leipzig ile Bayern Münih'in ardından 3. sırada yer alan yıldızlar topluluğu Borussia Dortmund, 5. hafta maçında ezeli rakibi Schalke 04'ü konuk ediyor. Ruhr derbisinde kazanmak isteyen Dortmund, zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor. 1 puanla 17. sırada yer alan ve galibiyete hasret kalan Schalke ise deplasmada sürpriz peşinde. Ev sahibinde koronavirüs testi pozitif çıkan Emre Can ve sakatlıkları bulunan Schmelzer, Zagadou ile Schulz, Schalke'ye karşı forma giyemiyor. Konuk ekipte ise sakatlığı süren Suat Serdar ile kırmızı kart cezalısı Ozan Kabak, kritik sınavı kaçıracak isimler.

Borussia Dortmund - Schalke 04 maçı hangi kanalda?

Signal Iduna Park'ta oynanan derbi maçı TSİ 19.30'da başladı. S Sport 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Borussia Dortmund - Schalke 04 ilk 11'ler:

Borussia Dortmund: Bürki; Delaney, Hummels, Akanji, Meunier; Guerreiro, Dahoud; Brandt, Reyna, Sancho; Haaland

Schalke 04: Rönnow; Sané, Thiaw, Nastasic, Ludewig; Mascarell, Oczipka; Bentaleb, Harit, Matondo; Paciencia

Ruhr derbisi ne demek?

Almanya'daki en ünlü derbilerden biri Ruhr bölgesinde gerçekleşmektedir. Nehir derbisi, genel olarak Almanya'nın Ruhr bölgesinin Kuzey Ren-Vestfalya coğrafyasında yer alan takımlar arası maçlar için kullanılan bir ifadedir. Ancak bu ifade aslında BVB Dortmund ve FC Schalke 04 futbol takımları arasında oynanan maçlar için kullanılmakta bölgenin diğer takımları arasında yapılan maçlar için ise "küçük nehir derbisi" ifadesi tercih edilmektedir.

Ruhr derbisi hangi takımlar arasında oynanır?

Ruhr Havzası'nda bulunan Dortmund ve Gelsenkirchen şehirlerinin en büyük takımları Borussia Dortmund ve Schalke 04 arasındaki Ruhr derbisi ya da "Revierderby" olarak bilinen mücadele 1925 yılına dayanıyor.

Almanya'nın kömür madenlerinin bulunduğu bir bölge olan Ruhr Havzası'nın her iki takımı da işçilerin, emekçilerin takımı olma özelliğine sahip.

Bu duruma karşın her iki takımda birbirlerini en önemli rakip olarak görüyorlar.