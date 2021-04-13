Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında İngiliz Manchester City, sahasında 2-1 yendiği Borussia Dortmund'a Almanya'da konuk olacak. Dortmund'un 2-1'lik galibiyetinde maç uzayacak. Ev sahibine tur için 1-0 kazanması da yetiyor. Ancak City 1 gol atarsa, Almanlar'a 3-1 gerekiyor. City eğer 2 ya da daha fazla gol atarsa, deplasman golü avantajı sebebiyle Sarı-Siyahlılar'ın rakibini en az 3 farkla yenmesi gerekiyor. Aksi sonuçlarda ise City turu geçmeyi başaracak.

Karşılaşma öncesi ev sahibinde önemli eksikler göze çarpıyor. Witsel, Zagadou, Schmelzer, Moukoko ve Sancho, City maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise sakatlığı devam eden Agüero, görev alamayacak. Hafif sakatlığı bulunan Laporte'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Borussia Dortmund - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

14 Nisan Çarşamba günü Signal Iduna Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak maçı Carlos Grande yönetecek. beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak müsabakanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Borussia Dortmund - Manchester City muhtemel 11'ler:

Borussia Dortmund: Hiltz, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Emre Can, Dahoud, Bellingham, Reus, Knauff, Haaland

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Cancelo, Rodri, De Bruyne, İlkay, Silva, Foden, Mahrez