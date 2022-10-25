Borussia Dortmund-Manchester City maçı iddaa oranları

Kadrosunda daha önce Dortmund'da forma giymiş birçok ismi barındıran Manchester City, Signal Iduna Park'ta Alman ekiple kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Bundesliga'da 11 hafta sonunda 19 puanla 5. sırada yer alan Dortmund, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 4 maçta 7 puan topladı ve bir üst tura yükselme adına büyük bir avantaja sahip. Alman ekipte milli oyuncumuz Salih Özcan cezalı; Bynoe-Gittens ve Meunier sakat. Malen, Reus, Schlotterbeck, Hummels ve Guerreiro'nunu durumları maç saati netleşecek. Alman medyası Malen dışındaki 4 ismin ilk 11 başlamaya yakın olduğu bilgisini geçti. TD Edin Terzic; Hummels, Schlotterbeck ve Guerreiro'nun yanına Süle'yi koyup 4'lü savunma ile maça çıkacak. Orta alanda ağır yükü "Emre Can & Bellingham" çekecek. Gole en yakın oyuncu 2004'lü Moukoko olacak.

Liverpool yenilgisini Brighton galibiyetiyle telafi eden Manchester City ise, Almanya deplasman kafilesinde Sergio Gomez (cezalı), Walker ve Phillips'e (sakat) yer vermedi. TD Pep Guardiola'nın hücum hattında "Foden, Haaland & Grealish" ile maça başlaması bekleniyor. Manchester'daki ilk maçta takımına 3 puanı getiren golü atan Haaland, Signal Iduna Park'ta eski takıma Dortmund'a karşı ilk kez sahaya çıkacak. Haaland'la birlikte Akanji de ilk kez Signal Iduna Park'ta rakip takımda olacak... Dortmund'un eski isimlerinden bir diğeri, İlkay Gündoğan 2 sezon önce çeyrek final rövanşında buradan 2-1'lik galibiyet ve yarı final vizesi ile ayrılmıştı. Orta alanda İlkay'ın yanında Rodri ile De Bruyne görev yapacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Dortmund iç sahada oynadığı son 6 resmi maçı kaybetmedi! (4 galibiyet - 2 beraberlik)

- Manchester City deplasmanda oynadığı son 6 resmi maçın sadece 2'sini kazanabildi. (3 beraberlik - 1 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Manchester City kazanır" oldu! %35'lik kesim Pep Guardiola ve öğrencilerine Signal Iduna Park'ta güveniyor... %18'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU Ö. NECATİ ALBAYRAK’IN TAHMİNİ

Kopenhag deplasmanında gole susayan City için patlama maçı. Dortmund, güçlü rakibini karşılarken hızlı savunma arkası koşucularıyla sonuç arayacak. Müthiş atmosferde kesinlikle bol gol izleyeceğimizi düşünüyorum. Oran yükseltmek isteyip, City galibiyetinin yanına 2.5 üst tercihi eklendiğinde gayet denenesi bir maç ortaya çıkıyor.