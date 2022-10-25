Borussia Dortmund-Manchester City maçı (CANLI)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında Borussia Dortmund, Manchester City'i konuk ediyor. Dev maçta iki ekibin de hedefi galibiyet. Zorlu mücadelenin 11'leri, detayları ve canlı anlatımı fanatik.com.tr'de...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın perdesi açıldı... Gecenin maçı Almanya'da oynanıyor, Borussia Dortmund, Manchester City'i ağırlıyor.
Gruptaki ilk maçı İngilizler 2-1 kazanmıştı. Guardiola'nın ekibi o maçta aldığı 3 puanla rakibinin önünde bulunuyor. Dortmund bir nevi rövanş niteliği taşıyan bu karşılaşmayı 'Sarı Duvar' olarak lanse edilen taraftarı önünde kazanarak City'i yakalamayı hedefliyor.
Borussia Dortmund-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Zorlu mücadele bu akşam oynanıyor. 22.00'de başlayan karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmada İtalyan hakem Davide Massa düdük çalıyor.
Borussia Dortmund-Manchester City 11'leri:
Borussia Dortmund: Kobel, Schlotterbeck, Hummels, Süle, Can, Bellingham, Brandt, Hazard, Reyna, Adeyemi, Moukoko.
Manchester City: Ortega, Dias, Stones, Ake, Cancelo; İlkay, Rodri, Mahrez, Foden, Alvarez, Haaland.