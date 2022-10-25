Borussia Dortmund-Manchester City maçı (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın perdesi açıldı... Gecenin maçı Almanya'da oynanıyor, Borussia Dortmund, Manchester City'i ağırlıyor.

Gruptaki ilk maçı İngilizler 2-1 kazanmıştı. Guardiola'nın ekibi o maçta aldığı 3 puanla rakibinin önünde bulunuyor. Dortmund bir nevi rövanş niteliği taşıyan bu karşılaşmayı 'Sarı Duvar' olarak lanse edilen taraftarı önünde kazanarak City'i yakalamayı hedefliyor.

Borussia Dortmund-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Zorlu mücadele bu akşam oynanıyor. 22.00'de başlayan karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmada İtalyan hakem Davide Massa düdük çalıyor.

Borussia Dortmund-Manchester City 11'leri:

Borussia Dortmund: Kobel, Schlotterbeck, Hummels, Süle, Can, Bellingham, Brandt, Hazard, Reyna, Adeyemi, Moukoko.

Manchester City: Ortega, Dias, Stones, Ake, Cancelo; İlkay, Rodri, Mahrez, Foden, Alvarez, Haaland.