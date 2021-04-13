Borussia Dortmund - Manchester City (CANLI)
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Manchester City, Borussia Dortmund'a konuk oluyor. İlk maçı 2-1 kazanan City, avantajını kullanıp tur biletini kapmak istiyor. Alman ekibi ise yıldızlar topluluğu rakibi karşısında sürpriz peşinde... Borussia Dortmund - Manchester City maçının skor takibi ve önemli detayları fanatik.com.tr'de...
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında İngiliz Manchester City, sahasında 2-1 yendiği Borussia Dortmund'a Almanya'da konuk oluyor. Ev sahibine tur için 1-0 kazanması da yetiyor. Ancak City 1 gol atarsa, Almanlar'a 3-1 gerekiyor. City eğer 2 ya da daha fazla gol atarsa, deplasman golü avantajı sebebiyle Sarı-Siyahlılar'ın rakibini en az 3 farkla yenmesi gerekiyor. Aksi sonuçlarda ise City turu geçmeyi başaracak.
İki takımın ilk 11'leri:
Borussia Dortmund:
Hitz, Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Emre Can, Dahoud, Knauff, Reus, Haaland
Manchester City:
Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Rodri, İlkay, Mahrez, De Bruyne, Foden, Bernardo Silva