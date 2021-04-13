Borussia Dortmund - Manchester City (CANLI)

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında İngiliz Manchester City, sahasında 2-1 yendiği Borussia Dortmund'a Almanya'da konuk oluyor. Ev sahibine tur için 1-0 kazanması da yetiyor. Ancak City 1 gol atarsa, Almanlar'a 3-1 gerekiyor. City eğer 2 ya da daha fazla gol atarsa, deplasman golü avantajı sebebiyle Sarı-Siyahlılar'ın rakibini en az 3 farkla yenmesi gerekiyor. Aksi sonuçlarda ise City turu geçmeyi başaracak.

İki takımın ilk 11'leri:

Borussia Dortmund:

Hitz, Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Emre Can, Dahoud, Knauff, Reus, Haaland

Manchester City:

Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Rodri, İlkay, Mahrez, De Bruyne, Foden, Bernardo Silva