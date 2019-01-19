Borussia Dortmund liderliğini sürdürdü

RB Leipzig'ı deplasmanda 1-0 yenen Borussia Dortmund, Bayern Münih'in 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. Maçta galibiyeti getiren golü Axel Witsel attı.

19 Ocak 2019, Cumartesi 23:22
- A +
Borussia Dortmund liderliğini sürdürdü

Leipzig, Bundesliga’nın 18. haftasında Red Bull Arena’da lider Borussia Dortmund’u konuk etti.

Sarı-siyahlılar, ilk yarıyı 19. dakikada Axel Witsel’in attığı golle 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda iki takım da buldukları pozisyonlardan yararlanamayınca karşılaşma Borussia Dortmund’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Borussia Dortmund, puanını 45’e yükselterek Bayern Münih’in 6 puan önünde liderliği sürdürdü.

Bu sezon evinde ilk mağlubiyetini alan Leipzig ise 31 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.