Borussia Dortmund karşılaşması Beşiktaş için bir maçtan fazlası!

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. maçında bu akşam Borussia Dortmund’la karşı karşıya gelecek olan Siyah-Beyazlılar, Avrupa arenasında bu sezonki son mücadelesinde fark yaratmaya çalışacak. Devler Ligi arenasında çıktığı 5 karşılaşmadan puansız ayrılarak son sınavına 0 puanla gelen Kara Kartal, Dortmund karşısında da kaybederse dev turnuvayı puansız tamamlayıp Avrupa arenasındaki imajına zarar verecek. Sergen Yalçın ve öğrencileri, bu sezon Kupa 1 grup aşamalarında puanla tanışamayan tek takım olmamak ve negatif durumla tarihe geçen bir kulüp olmamak için Signal İduna Park’ta puan veya puanlar için mücadele edecek.

Ülke puanına katkı...

Devler Ligi arenasında bu sezon puanla tanışamaması sebebiyle 2.8 milyon Euro’luk galibiyet primi veya 930 bin Euro’luk beraberlik gelirinden de yararlanamayan Siyah-Beyazlılar, bu 2 gelirden birini bu gece kasasına koymaya çalışacak. Sadece ayak bastı parası ve marketing gelirleriyle Şampiyonlar Ligi’ne veda etmek istemeyen Beşiktaş , bugün alacağı puan ve puanlarla maddi duruma ek olarak manevi kazanç da elde edecek. Siyah-Beyazlılar, zorlu deplasmandan puanla ayrılırsa ülke puanına da katkı yapmış olacak.

Krizden çıkış fırsatı

Siyah-Beyazlılar için bugünkü Borussia Dortmund mücadelesi, krizden çıkış için önemli bir fırsat konumunda. Ligde 5 maçtır kazanamayan Kara Kartal, Dortmund’dan moralli dönüp sonrasında pazar günü Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecekleri Kayserispor maçında ligde de çıkış yakalamayı planlıyor.