Şampiyonlar Ligi’nde gecenin en dikkat çekici mücadelesi, F Grubu’nda 4’er puanlı Borussia Dortmund ile İnter arasında Almanya’da oynanıyor. İtalya’da evindeki mücadeleden 2-0’lık galibiyetle ayrılan İnter, rakip sahada da Dortmund’u devirmek istiyor. Dortmund ise taraftarı önünde 3 puana ulaşıp, grupta avantajlı hale gelmek istiyor. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele TSİ 23.00'te başladı. Danny Makkelie'nin düdük çalacağı karşılaşme beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Borussia Dortmund - İnter ilk 11'ler:

Borussia Dortmund: Bürki, Achraf Hakimi, Hummels, Akanji, Schulz, Witsel, Weigl, Brandt, Thorgan Hazard, Jadon Sancho, Mario Götze

İnter: Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar, Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi, Lukaku, Lautaro Martinez

Ev sahibinde Schmelzler ile Reus, konuk takımda ise Sanchez, Sensi ve D’Ambrosio sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyiyor

Grubun diğer mücadelesinde lider Barcelona, son sırada bulunan Slavya Prag ile 0-0 berabere kaldı.