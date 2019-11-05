Borussia Dortmund - İnter canlı izle | Dortmund - İnter canlı yayın
Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu'nda dev bir maç oynanıyor. Alman devi Borussia Dortmund, taraftarı önünde Conte yönetiminde Serie A'da harikalar yaratan İnter'i konuk ediyor. 4 puanlı iki takımın mücadelesi nefesleri kesecek. Kritik maçtan 3 puanla ayrılan takım, gruptan çıkma yolunda büyük bir adım atacak. Borussia Dortmund - İnter maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin en dikkat çekici mücadelesi, F Grubu’nda 4’er puanlı Borussia Dortmund ile İnter arasında Almanya’da oynanıyor. İtalya’da evindeki mücadeleden 2-0’lık galibiyetle ayrılan İnter, rakip sahada da Dortmund’u devirmek istiyor. Dortmund ise taraftarı önünde 3 puana ulaşıp, grupta avantajlı hale gelmek istiyor. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele TSİ 23.00'te başladı. Danny Makkelie'nin düdük çalacağı karşılaşme beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
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Borussia Dortmund - İnter ilk 11'ler:
Borussia Dortmund: Bürki, Achraf Hakimi, Hummels, Akanji, Schulz, Witsel, Weigl, Brandt, Thorgan Hazard, Jadon Sancho, Mario Götze
İnter: Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar, Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi, Lukaku, Lautaro Martinez
Ev sahibinde Schmelzler ile Reus, konuk takımda ise Sanchez, Sensi ve D’Ambrosio sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyiyor
Grubun diğer mücadelesinde lider Barcelona, son sırada bulunan Slavya Prag ile 0-0 berabere kaldı.