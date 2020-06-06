Borussia Dortmund - Hertha Berlin (CANLI İZLE)
Lider Bayern Münih'i takibini sürdüren Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 30. haftasında Hertha Berlin'i konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Paderborn'u yarım düzine ile geçen Dortmund, evinde fire vermek istemiyor. Son haftaların formda takımı Hertha ise deplasmanda sürpriz peşinde. Borussia Dortmund - Hertha Berlin maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Bundesliga'nın 30. haftasında Bayern Münih'in ardından 2. sırada yer alan Borussia Dortmund, son haftaların formda takımı Hertha Berlin'i konuk ediyor. Bayern yenilgisinin ardından Paderborn'a patlayan Favre'nin ekibi, Hertha engelini aşıp Bayern Münih ile arasındaki farkı yeniden 7'ye indirmek istiyor. Oynadığı son 4 maçtan 3 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran Berlin, zorlu deplasmandan galip ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor.
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Borussia Dortmund - Hertha Berlin maçı hangi kanalda?
Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele TSİ 19.30'da başladı. S Sport 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Borussia Dortmund - Hertha Berlin ilk 11'ler:
Borussia Dortmund: Burki, Akanji, Can, Piszczek, Hakimi, Guerreiro, Delaney, Witsel, Brandt, Sancho, Hazard
Hertha Berlin: Jarstein, Pekarik, Boyata, Torunarigha, Mittelstadt, Grujic, Darida, Skjelbred, Lukebakio, Ibisevic, Dilrosun
Borussia Dortmund'da cezalı Hummels'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Dahoud, Haaland, Reus, Schulz, Bruun Larsen ve Zagadou karşılaşmada forma giyemeyiyor.
Konuk ekipte ise Netz, Plattenhardt, Wolf, Cunha, Ascacibar ve Kraft'ın sakatlıkları bulunuyor.