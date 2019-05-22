Borussia Dortmund durmuyor! Julian Brandt imzayı attı

Bundesliga'da 2018-2019 Sezonu'nu, şampiyon Bayern Münih'in iki puan gerisinde tamamlayan Borussia Dortmund, gelecek sezonun transferlerini şimdiden yapmaya başladı.

Sarı-Siyahlı kulüp, Hoffenheim'dan sol bek Nico Schulz ve Mönchengladbach'dan sol kanat oyuncusu Thorgan Hazard'ın ardından Bayer Leverkusen'de forma giyen Julian Brandt'ı da kadrosuna kattı.

Dortmund'un, 23 yaşındaki genç yıldızın transferi için 25 milyon Euro bonservis ödeyeceği öğrenildi.

Transfer, Borussia Dortmund resmi internet sitesinden duyurulurken, Alman futbolcuyla 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, yeni transfer Julian Brandt için, ''Bundesliga'da uzun zamandır forma giyen, aynı zamanda Almanya Milli Takımı'nda görev alan, hâlâ oldukça genç, potansiyelli ve gelişime açık bir futbolcu. Ofansif olarak birçok değişik pozisyonda oynayabilir ve yaratıcılık konusunda takıma yardım edecektir'' ifadelerini kullandı.

İlk olarak 17 yaşında Bundesliga'da sahne almaya başlayan Julian Brandt, toplam 165 lig maçında 34 gol 41 asistlik performans sergiledi. 15 kez Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşayan Brandt, 24 kez de Almanya Milli Takımı'nın formasını giydi.

Bu sezon Leverkusen adına toplamda 43 maça çıkan Brandt, 10 gol 17 asistlik katkı sağladı.

Almanya'nın Bremen kentinde dünyaya gelen Julian Brandt, on numara pozisyonunun yanı sıra, iki kanatta da görev alabiliyor.