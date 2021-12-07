Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş , UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki son maçında Alman ekibi Borussia Dortmund'a konuk olacak. İlk 5 maç sonunda puan alamayan Beşiktaş, bir galibiyet ile bu sezonki Şampiyonlar Ligi macerasını noktalamak istiyor. Alman ekibi Borussia Dortmund da 5 maç sonunda 6 puanda kalarak öncesinde favori olarak gösterildiği gruptan çıkma şansını yitirmiş durumda. Borussia Dortmund, ikili averajda gerisinde olduğu Sporting'in arkasında UEFA Avrupa Ligi için üçüncü sıradaki yeri garanti şekilde kalmış durumda.

Borussia Dortmund - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

7 Aralık Salı günü Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund - Beşiktaş maçı 23:00'da başlayacak. Karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar da Fanatik.com.tr'de olacak.

Borussia Dortmund - Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Hummels, Akanji, Guerreiro, Reinier, Wolf, Dahoud, Bellingham, Reus, Haaland

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Ghezzal, Josef, Atiba, Can, Larin, Batshuayi

Sergen Yalçın: Yüreğimizi ortaya koyacağız

Kara Kartal’ın tecrübeli teknik direktörü Sergen Yalçın, bu gece Borussia Dortmund’la karşı karşıya gelecekleri mücadele öncesinde oyuncularıyla bir araya geldi. Takım olarak kötü bir süreçte olduklarını belirten Yalçın’ın, bir an önce reaksiyon verip çıkışa geçmek zorunda olduklarını oyuncularına aktardığı bildirildi. Yalçın, dünkü idman sonrasında yapılan maç toplantısında, “Dortmund’un çok iyi bir kadrosu var. Ancak amacımız iyi futbol izlettirmek. Hırsımızı, inancımızı ve yüreğimizi ortaya koyacağız. Size inanıyor ve güveniyorum. Ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapıp istediğimiz sonucu alacağız” ifadelerini

Beşiktaş, Avrupa’da istediğini bulamadı

Siyah-Beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 233 maçta rakiplerine 88 kez üstünlük kurdu. 98 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı. Beşiktaş, Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi’nde 50. mücadelesini yapacak. Kartal, geride kalan 49 karşılaşmasında rakiplerine 13 kez üstünlük kurarken, 9 maçta berabere kalıp, 27 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Deplasmanda kazanmayı unuttu!

Beşiktaş, Avrupa’daki deplasman maçlarında ise son dönemde galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Siyah-Beyazlı ekip, Avrupa’daki son 10 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi’nde Sarpsborg’u Norveç’te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, diğer 10 dış saha mücadelesinde 2 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırabilen Siyah-Beyazlı ekip, kalesinde ise 26 gol gördü. Beşiktaş, deplasmandaki son 6 maçtan ise mağlup ayrıldı.

Siyah-Beyazlılar 30. zaferin peşinde

Kara Kartal, bugünkü Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 118. kez deplasman mücadelesine çıkacak. Siyah- Beyazlı takım, dış sahadaki 117 karşılaşmadan 29’unu kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 67 müsabakada ise yenildi. Kartal, bu akşam 30. zaferinin peşinde olacak.

Pjanic şoku

Beşiktaş'ta Borussia Dortmund maçının kamp kadrosu açıklandı. Mert Günok, Kevin N'Koudou ve Alex Teixeira sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda yer almıyorlardı. İlk açıklanan Dortmund maçı kamp kadrosunda yer alan isimlerden Miralem Pjanic ise geçirdiği rahatsızlık nedeniyle daha sonra kadrodan çıkarıldı.

Beşiktaş'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Miralem Pjanic’de üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmıştır. B. Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarılan Pjanic’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

10. kez yalnız bırakacak

Beşiktaş’ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, hayal kırıklığı yarattı. Son olarak üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Dortmund maçının kadrosundan çıkarılan Boşnak futbolcu, bu sezon 21 maçın 10’unda takımını yalnız bırakmış olacak. 31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla görev yaptığı 8 Süper Lig maçında 2 asist yaparken, 3 Şampiyonlar Ligi müsabakasında da yine 2 gol pası verdi.

Beşiktaş'ın Dortmund maçı kamp kadrosu

Pjanic'in de kadrodan çıkarılmasının ardından Beşiktaş'ın Dortmund maçı kamp kadrosunda 20 futbolcu yer aldı. Beşiktaş'ın kadrosunda yer alan isimler şu şekilde: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş.

Maça Fransız hakem

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçını, Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier yönetecek. UEFA’nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Letexier’in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Milos Gigovic, VAR hakemi Delajod Willy, AVAR hakemi ise Amaury Delerue olacak.

Dortmund'da Emre Can cezalı

Beşiktaş - Borussia Dortmund öncesi iki takımda genelinde tek cezalı isim Borussia Dortmund'dan... Borussia Dortmund'un Türk asıllı oyuncusu Emre Can, cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Dortmund maçı öncesi Cyle Larin, kart sınırında bulunuyor.