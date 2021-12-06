Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş , UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki son maçında Alman ekibi Borussia Dortmund'a konuk olacak. İlk 5 maç sonunda puan alamayan Beşiktaş, bir galibiyet ile bu sezonki Şampiyonlar Ligi macerasını noktalamak istiyor. Alman ekibi Borussia Dortmund da 5 maç sonunda 6 puanda kalarak öncesinde favori olarak gösterildiği gruptan çıkma şansını yitirmiş durumda. Borussia Dortmund, ikili averajda gerisinde olduğu Sporting'in arkasında UEFA Avrupa Ligi için üçüncü sıradaki yeri garanti şekilde kalmış durumda.

Borussia Dortmund - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

7 Aralık Salı günü Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund - Beşiktaş maçı 23:00'da başlayacak. Karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar da Fanatik.com.tr'de olacak.

Pjanic şoku

Beşiktaş'ta Borussia Dortmund maçının kamp kadrosu açıklandı. Mert Günok, Kevin N'Koudou ve Alex Teixeira sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda yer almıyorlardı. İlk açıklanan Dortmund maçı kamp kadrosunda yer alan isimlerden Miralem Pjanic ise geçirdiği rahatsızlık nedeniyle daha sonra kadrodan çıkarıldı.

Beşiktaş'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Miralem Pjanic’de üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmıştır. B. Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarılan Pjanic’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın Dortmund maçı kamp kadrosu

Pjanic'in de kadrodan çıkarılmasının ardından Beşiktaş'ın Dortmund maçı kamp kadrosunda 20 futbolcu yer aldı. Beşiktaş'ın kadrosunda yer alan isimler şu şekilde: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş.

Beşiktaş, Almanya'ya gitti

Siyah-Beyazlılar, deplasmandaki Borussia Dortmund maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Almanya’ya hareket etti.

İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, Asbaşkanlar Emre Kocadağ ile Fatih Hakan Avşar, TFF, UEFA ve Kamu Kurumları İle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy, Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Fulya Kompleksi ve Fulya AVM’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, takımla birlikte Almanya’ya gitti.

Maça Fransız hakem

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçını, Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier yönetecek. UEFA’nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Letexier’in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Milos Gigovic, VAR hakemi Delajod Willy, AVAR hakemi ise Amaury Delerue olacak.

Dortmund'da Emre Can cezalı

Beşiktaş - Borussia Dortmund öncesi iki takımda genelinde tek cezalı isim Borussia Dortmund'dan... Borussia Dortmund'un Türk asıllı oyuncusu Emre Can, cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Dortmund maçı öncesi Cyle Larin, kart sınırında bulunuyor.