Beşiktaş , bu sezon Avrupa’daki son sınavına Borussia Dortmund deplasmanında çıkıyor. Beşiktaş’ın grupta iddiası yok gibi görünse de maçın önemi büyük. Hem sıfır çekmemek hem ülke puanına katkı hem de başarı bonusu için Siyah-Beyazlılar'ın en az 1 puan alması şart. Sergen Yalçın ve öğrencileri, bugün kazanırsa ilk kez 2.8 milyon Euro’luk galibiyet primini, berabere kalırsa da 930 bin Euro’yu kasasına koyacak. Siyah-Beyazlılar için bugünkü Borussia Dortmund mücadelesi, krizden çıkış için önemli bir fırsat konumunda. Ligde 5 maçtır kazanamayan Kara Kartal, Dortmund’dan moralli dönüp sonrasında pazar günü Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecekleri Kayserispor maçında ligde de çıkış yakalamayı planlıyor.

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Borussia Dortmund - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund - Beşiktaş maçı bu akşam TSİ 23:00'de başlayacak. Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Borussia Dortmund - Beşiktaş ilk 11'ler:

Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Hummels, Zagadou, Schulz, Dahoud, Witsel, Bellingham, Reus, Wolf, Malen

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Umut, Josef, Mehmet Topal, Can, Kenan, Larin, Batshuayi

Sergen Yalçın: Farklı düşüncelerimiz vardı, daha iyisini yapabilirdik

Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçına bu akşam Dortmund deplasmanında çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın basın toplantısında konuştu. İyi olacağına inandıkları bir turnuvaya katıldıklarını söyleyen Yalçın, "Bu seviyenin en üst turnuvası. Bizim için çok sağlıklı geçmedi. Farklı düşüncelerimiz vardı, bundan daha iyisini yapabilirdik diye düşünüyorduk" dedi.

Ciddi bir tecrübe kazandık

Yalçın şunları söyledi: "Sakatlıklar, yaşadığımız sorunlar, farklı farklı kadrolarla oynadığımız maçlar bizi sıkıntılı bir sürece attı. Ciddi bir tecrübe kazandık öncelikle. Bu seviyede oyunların nasıl oynandığını ve nasıl oynanması gerektiğiyle ilgili çok ciddi tecrübeler kattı."

'5-6 oyuncu değişebilir'

"Yarın (bugün) oynanacak maç, iki takımın da hedefinin olmadığı bir maç. Grubu puansız tamamlamak istemiyoruz. En azından beraberlik, galibiyet alıp daha da kötü bitirmek istemiyoruz. Bizimiçin önemli bir oyun gibi görünüyor. İnşallah iki taraf için de güzel bir maç olur. Yarın (bugün) biraz farklı bir kadroyla oynayacağız. 3 gün sonra maç, oyuncuları çok zorluyor bu seviyedeki maçlar. Hafta sonunu da düşünürsek, yaklaşık 5-6 oyuncu, biraz farklı oynamayı düşünüyoruz."

Beşiktaş’ta Miralem Pjanic şoku yaşanıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndaki son maçında bu akşam Borussia Dortmund’a konuk olacak Beşiktaş’ta Miralem Pjanic şoku yaşanıyor. Siyah-Beyazlı kulüp, Boşnak futbolcunun üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Kulüpten dün yapılan bilgilendirmede, “Futbolcumuz Miralem Pjanic’de üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmıştır. B. Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarılan Pjanic’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” denildi.

10. kez yalnız bırakacak

Beşiktaş’ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, hayal kırıklığı yarattı. Son olarak üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Dortmund maçının kadrosundan çıkarılan Boşnak futbolcu, bu sezon 21 maçın 10’unda takımını yalnız bırakmış olacak. 31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla görev yaptığı 8 Süper Lig maçında 2 asist yaparken, 3 Şampiyonlar Ligi müsabakasında da yine 2 gol pası verdi. Pjanic’le birlikte sakatlıkları bulunan; Georges-Kevin N’Koudou, Mert Günok, Gökhan Töre ve Alex Teixeira da bugün görev yapamayacak.

Beşiktaş, Avrupa’da istediğini bulamadı

Siyah-Beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 233 maçta rakiplerine 88 kez üstünlük kurdu. 98 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı. Beşiktaş, Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi’nde 50. mücadelesini yapacak. Kartal, geride kalan 49 karşılaşmasında rakiplerine 13 kez üstünlük kurarken, 9 maçta berabere kalıp, 27 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Deplasmanda kazanmayı unuttu!

Beşiktaş, Avrupa’daki deplasman maçlarında ise son dönemde galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Siyah-Beyazlı ekip, Avrupa’daki son 10 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi’nde Sarpsborg’u Norveç’te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, diğer 10 dış saha mücadelesinde 2 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırabilen Siyah-Beyazlı ekip, kalesinde ise 26 gol gördü. Beşiktaş, deplasmandaki son 6 maçtan ise mağlup ayrıldı.

Beşiktaş 30. zaferin peşinde

Kara Kartal, bugünkü Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 118. kez deplasman mücadelesine çıkacak. Siyah- Beyazlı takım, dış sahadaki 117 karşılaşmadan 29’unu kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 67 müsabakada ise yenildi. Kartal, bu akşam 30. zaferinin peşinde olacak.

Steffen Tigges: Kazanmak istiyoruz

Dortmund’un 23 yaşındaki golcüsü Steffen Tigges, Beşiktaş maçı öncesinde Alman basınına açıklamalarda bulundu. Yetenekli oyuncu, “Şampiyonlar Ligi her zaman çok özel bir arena. Bu karşılaşma, takım için çok önemli, Biz futbolcular olarak her zaman başarılı sonuçlar almak isteriz” sözlerini sarfetti.