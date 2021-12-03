Türkiye çapında beş bine yakın sabit iddaa bayisi ve iddaa.com'a özel daha yüksek oranların olduğu iddaa'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bahisseverler, bu hafta sonu Türkiye Süper Ligi, İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, İspanya La Liga ve Serie A 'da oynanacak 59 karşılaşmaya sadece Türkiye genelindeki beş bine yakın sabit iddaa bayisi, iddaa.com ve iddaa.com mobil uygulamasından daha yüksek oranlar ile kupon yapabilecek. Yarın saat 20:30'da oynanacak olan Almanya'nın 'El Clasico'su olarak bilinen Borussia-Dortmund-Bayern Münih maçında Dortmund'un galibiyetine 3,20, Bayern Münih'in galibiyetine ise 1,73 oran verildi. Der Klassiker'in berabere bitmesinin oranı 3,85 olarak belirlendi.

Lider Trabzonspor'un konuğu Adana Demirspor

Süper Lig'de ise bugün 20:00'de başlayacak Kasımpaşa- Beşiktaş maçında Siyah-Beyazlılar'ın galibiyetine 1,74 oran verildi. Yarın 16:00'daki Trabzonspor-Adana Demirspor karşılaşmasında Bordo-Mavililer'in galibiyetine 1,65, saat 19:00'daki Galatasaray -Altay karşılaşmasında Sarı-Kırmızılılar'ın galibiyetine 1,42 oran çıktı. Pazar günü 19:00'de oynanacak Fenerbahçe -Çaykur Rizespor mücadelesinde ise Sarı-Lacivertliler'e 1,37 oran verildi.

Kupon tuttuğunda maç sonunu bekleme devri bitti

Kral Fırsatlar kapsamında daha yüksek oranların olduğu iddaa'da artık maç öncesi yapılan kuponların tutması halinde maç sonunu bekleme dönemi sona erdi. Yeni uygulama kapsamında iddaaseverler, canlı maçlarda olduğu gibi maç öncesinde oynadıkları kuponlarının da tutması halinde kazandıkları ikramiyeyi maç sırasında alabilecek. iddaa'nın bu yeniliği sadece canlı bahise açılan oyunlarda olacak. iddaaseverler, 'Kral Oran'lar ile her hafta belirlenen maçlarda sadece beş bine yakın sabit iddaa bayisi iddaa.com ve iddaa.com'un app uygulamasına özel daha yüksek oranlarla kupon yapabiliyor. Daha yüksek oranlar sadece iddaa bayileri ve iddaa.com'da.