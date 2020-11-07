Bundesliga'nın 7. haftası dev bir maça sahne olacak. Gol averajıyla liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih, takipçisi Borussia Dortmund'a konuk olacak. 15 puanlı iki takımda da tek hedef, sahadan galibiyetle ayrılmak. Lucien Favre'nin ekibi, dev rakibini eli boş gönderip liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor. Hansi Flick'in yıldızlar topluluğu Bayern Münih'i ise deplasmanda alacağı skorla evinde zirvede dönmek istiyor. Ev sahibi Dortmund'da Marcel Schmelzer ve Dan-Axel Zagadou sakatlıkları, Emre Can ise koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle kritik maçı kaçıracak. Bavyera ekibinde ise sakatlıkları bulunan Alphonso Davies ile Tanguy Nianzou, zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak isimler.

Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı TSİ 20.30'da başlayacak. S Sport 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Borussia Dortmund - Bayern Münih muhtemel 11'ler:

Borussia Dortmund: Bürki, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Dahoud, Witsel, Reus, Reyna, Sancho, Haaland

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Coman, Müller, Lewandowski