Son Bundesliga şampiyonu Bayern Münih ile Almanya Kupası zaferini elde Borussia Dortmund, Almanya Süper Kupa Final maçında kozlarını paylaşacak. Bayern Münih'te Julian Nagelsmann, Borussia Dortmund'da Marco Rose kupa zaferiyle yeni maceralarına başlamaya çalışacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği dev maçta tüm gözler Erling Haaland ve Robert Lewandowski'de olacak.

Borussia Dortmund-Bayern Münih maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund-Bayern Münih maçını Sascha Stegemann yönetecek. TSİ 21.30'da başlayacak, beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak dev finalin canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Borussia Dortmund-Bayern Münih muhtemel 11'ler:

Borussia Dortmund: Kobel, Passlack, Witsel, Akanji, Schulz, Bellingham, Dahoud, Reyna, Malen, Reus, Haaland

Bayern Münih: Neuer, Sarr, Upamecano, Sule, Davies, Kimmich, Goretzka, Sane, Müller, Gnabry, Lewandowski

Münih’te Pavard, Roca ve Hernandez sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken, Dortmund’da Hazard, Emre Can, Hummels, Schmelzer, Meunier, Couşibaly ve Morey eksikler arasında yer alıyor.

Öne çıkan istatistikler:

- İki takımın geçen sezon oynadığı 3 maçın tamamını Bayern kazandı ancak Dortmund her maç en az 2 gol atmayı başardı. (3 maçta çıkan toplam gol sayısı 16)

- Nagelsmann, Rose'a karşı 4 maça çıktı. Bu 4 maçın 2'sini kazanabildi. (1 beraberlik - 1 Rose galibiyeti)