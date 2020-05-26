Borussia Dortmund - Bayern Münih (Canlı)

Bundesliga'da 28. haftanında 61 puanla liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih, 57 puanlı takipçisi Borussia Dortmund'a konuk oluyor. Ligde oynadığı son 13 maçında 12 galibiyet alan ve fırtına gibi esen Bayern Münih, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp aradaki puan farkını açmak istiyor. Evinde bambaşka bir futbol oynayan Dortmund ise güçlü rakibini eli boş gönderip zirveye bir adım daha yaklaşmanın peşinde. Dev maçta gözler, ligde çıktığı 10 maçta rakip fileleri 10 kez sarsan Erling Haaland ve 27 golle krallık yarışında tepede yer alan Robert Lewandowski'de.

Maçtan önemli anlar:

Borussia Dortmund-Bayern Münih maçı başladı.

Bayern Münih, 43. dakikada Kimmich'in harika golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

Maçın ilk yarısı Bavyeralılar'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Borussia Dortmund'ta, ikinci yarının başında Jadon Sancho, Julian Brandt'ın; Emre Can ise Thomas Delaney'in yerine oyuna dahil oldu.

İkinci yarı başladı.

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Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı hangi kanalda?

Signal Iduna Park'ta oynanan dev maç TSİ 19.30'da başladı. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği mücadele S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.





Borussia Dortmund - Bayern Münih ilk 11'ler:

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro - Brandt, Hazard - Haaland

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski

Ligde oynadığı son 13 maçında; 12 galibiyet, 1 beraberlik alan Bayern Münih, yaptığı atakla rakiplerinin önüne geçmeyi başardı. Konuk ekip, son mağlubiyetini ligin 14’üncü haftasında Borussia Mönchengladbach deplasmanında yaşamıştı.

Ev sahibi Borussia Dortmund, iç sahada aldığı başarılı sonuçlarla ön plana çıkıyor. Bu sezon taraftarı önünde oynadığı 13 maçta; 10 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-siyahlılar, Bundesliga’da iç sahada maç kaybetmeyen tek takım olarak göze çarpıyor.

Dortmund, bu maçlarda attığı 45 golle en çok gol atan takım, yediği 10 golle de en az gol yiyen takım olma özelliğini taşıyor. Öte yandan Dortmund, son 10 maçta sadece 1 kez mağlup oldu. 9 maçını kazanmayı başaran sarı-siyahlılar, deplasmanda Leverkusen’e 4-3 yenilmişti.