UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup mücadeleleri başlarken ilk haftanın en önemli maçlarından birinde Borussia Dortmund ile Barcelona karşılaşırken, Misli.com’da Canlı Bahis oynayarak bu müthiş mücadelenin heyecanını daha fazla yaşayacaksınız. Sezona ezeli rakibi Bayern Münih karşısında aldığı Süper Kupa ile başlayan Dortmund, Bundesliga’da bu sezon 4 maçta 9 puan alırken, şimdiye kadar ki tek puan kaybını ligin yeni ekibi Union Berlin deplasmanında yaşadı. Zorlu maç öncesinde ev sahibinin en önemli eksiği sol bek Nico Schulz.

La Liga’da bu sezon şimdiye kadar 4 maçta 7 puan toplayan Barcelona, özellikle deplasmandaki puan kayıplarıyla dikkati çekti. Hücum anlamın beklenen performansı çizen Katalanlar, savunma yönünde ise şimdiye kadar isteneni veremedi. Sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz görev alamayan Lionel Messi, iyileşti ve takımla Almanya’ya seyahat etti; ancak durumu belli değil. Konuk ekipte golcüler Griezmann ve Luis Suarez’le birlikte hafta sonundaki maçta takımının ilk golünü atan 16 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Anssumane Fati dikkati çeken isimler.





ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Barcelona, Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında 14 maçtır kaybetmiyor.

• Geçen sezon Dortmund’un Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 8 maç da Karşılıklı Gol Yok bitti.

• Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı son sekiz maçın sadece ikisini kazanabildi (2B 4M).





ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih maçın gollü geçmesi yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin önemli çoğunluğu mücadele ağların en azından 3 kez havalanacağını düşünerek, 2,5 Gol Üstü yönelmiş.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği ikinci tercih ise çok az bir farkla Barcelona’nın galibiyeti.